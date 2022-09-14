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Шмыгаль о признании РФ страной-террористом: США должны искать гибридный вариант или менять закон

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Согласно законам США, признании страны спонсором терроризма влечет расторжения дипломатических отношений с ней и использования ее активов на компенсацию нанесенного вреда. Штаты должны найти гибридный вариант или внести изменения в законодательство, чтобы Украина могла получить эти активы.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что Украина несомненно считает Россию страной-террористом - страной, которая осуществляет геноцид украинской нации и людей. Наше государство просит США признать РФ страной-террористом или страной-спонсором терроризма.

Согласно законодательству Штатов, это предусматривает расторжение дипломатических отношений со страной.

"Именно признании страны спонсором терроризма предполагает, что Соединенные Штаты забирают средства страны-террориста, но используют их на компенсацию вреда, который был нанесен гражданам или бизнесу США. Так прописано", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина заинтересована в получении замороженных активов в свою пользу.

"Для этого, очевидно, Соединенным Штатам придется либо искать гибридный вариант, либо вносить изменения в законодательство. Здесь уже включились и конгрессмены, мы имеем поддержку в Конгрессе по этому вопросу", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что Государственный департамент и Администрация президента Джо Байдена очень выверено подходит к этому вопросу, чтобы "в этой тонкой дипломатической, геополитической материи не делать каких-то вещей, которые не позволят нам получить преимущества, которые мы хотим получить".

Напомним, президент США Джо Байден выступил против признание РФ страной-спонсором терроризма.

Министр закодонных дел Дмитрий Кулеба пояснил, почему США не хотят признавать Россию страной-спонсором терроризма.

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