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Шмыгаль приказал не платить долги инвесторам в ВИЭ по европейскому "зеленому" кредиту, - нардеп

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 13:10
Шмыгаль приказал не платить долги инвесторам в ВИЭ по европейскому "зеленому" кредиту, - нардеп Фото: народный депутат Алексей Гончаренко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Денис Шмыгаль предоставлял незаконные телефонные указания о запрете возвращать долг за производимую "зеленую" энергию части инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) из средств целевых "зеленых" еврооблигаций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко.

"Во время часа вопросов к правительству спросил у господина премьер-министра о долгах перед инвесторами в альтернативную энергетику. Потому что раньше эти долги накапливались, и наконец из-за инструмента зеленых облигаций, из-за денег от Европейских банков средства для покрытия долгов нашлись. Но потом с єтими деньгами начались удивительные фокусы, которые умеет делать только эта власть. Сначала деньги были полностью заблокированы, а затем перечислены, но не всем", - написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко добавил, что у него есть прямые доказательства, что премьер Шмыгаль звонил по телефону руководителю госпредприятия с требованием остановить платеж в адрес инвесторов.

"К сожалению, премьер сказал неправду. Потому что у меня есть доказательства, что он звонил по телефону главе ГП "Гарантированный покупатель", чтобы предоставить незаконные указания. К сожалению, в стране Зеленского "телефонное право" заменяет Конституцию", - отметил Гончаренко.

Напомним, 12 ноября выплаты "зеленым" инвесторам по указанию правительства были заблокированы и так и не поступили в полном объеме на счета компаний "зеленой" энергетики.

Средства были выплачены всем юридическим лицам за исключением компаний группы ДТЭК, который руководство ГП и госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

Компания "ДТЭК ВИЭ" призвала немедленно расследовать факты махинаций с выплатой целевых облигаций и привлечь к ответственности руководство Ощадбанка и ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, ранее компания "ДТЭК ВИЭ" заявляла о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями "зеленой генерации" и требует проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

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