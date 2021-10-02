UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шмыгаль представил в Трускавце обновленную программу правительства: что она предусматривает

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль презентовал народным депутатам обновленную программу деятельности Кабмина. О ней глава правительства рассказал во время выездного заседания партии "Слуга народа" в Трускавце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - пояснил премьер.

По его словам, целью программы является:

  • сервис для граждан;
  • прогнозируемые источники финансирования;
  • достижение ожидаемых результатов;
  • контроль за выполнением.

Шмыгаль отметил, что отныне изменится подход к реализации программы.

Так, он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

"В ИТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - добавил Шмыгаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныСлуга народаДенис ШмыгальПравительство