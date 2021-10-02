Шмыгаль представил в Трускавце обновленную программу правительства: что она предусматривает

"Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее следуют 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий", - пояснил премьер.

По его словам, целью программы является:

сервис для граждан;

прогнозируемые источники финансирования;

достижение ожидаемых результатов;

контроль за выполнением.

Шмыгаль отметил, что отныне изменится подход к реализации программы.

Так, он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ИТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

"В ИТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты", - добавил Шмыгаль.