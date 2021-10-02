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Шмигаль представив у Трускавці оновлену програму уряду: що вона передбачає

Автор: Марія Кучерявець

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену програму діяльності Кабміну. Про неї глава уряду розповів під час виїзного засідання партії "Слуга народу" в Трускавці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", - пояснив прем'єр.

За його словами, метою програми є:

  • сервіс для громадян;
  • прогнозовані джерела фінансування;
  • досягнення очікуваних результатів;
  • контроль за виконанням.

Шмигаль зазначив, що відтепер зміниться підхід до реалізації програми.

Так, він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять програму ефективно виконувати.

"В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти як досягаються результати", - додав Шмигаль.

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Кабінет Міністрів УкраїниСлуга народаДенис ШмигальУряд