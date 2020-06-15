Шмыгаль представил "Слуге народа" программу Кабмина: "Горячей дискуссии не было"

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что презентовал нардепы от "Слуги народа" конструктивно восприняли обновленную Программу действий правительства, которую он презентовал на заседании фракции. Он отметил, что участие в подготовке документа приняли комитеты Верховного Рады и большинство членов фракции.

Об этом он заявил в эфире "Свобода слова".

"Встреча с фракцией "Слуга народа" прошла в конструктивной обстановке, прошлись по Программе действий правительства. Поскольку комитеты и большинство членов фракции принимали непосредственное участие в подготовке Программы, предоставляли свои предложения, мы совместно это нарабатывали, поэтому сегодня такой горячей дискуссии не было, фактически все подтвердили, что большинство мероприятий здесь учтены", - сказал Шмыгаль

"Абсолютное, конструктивное восприятие этого обновленного документа. В том числе, я поблагодарил фракции, мы имели возможность вместе с Верховной радой сделать действительно сделать документ, которым можно гордиться, и который будет воспринимать украинское общество", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров Украины опубликовал доработанную программу своей деятельности, в коротой расписаны приоритеты и задачи для каждого министерства.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что доработанную Программу деятельности Кабинета министров рассмотрят 18 июня.

Документ требовал доработки после провала первоначальной версии, которую в Министерстве финансов назвали "рефератом"; как правило, одобрение программы Кабмина в сессионном зале Раде дает правительству годовой иммунитет.