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Шмыгаль: правительство готово оплачивать субсидии всем, кто в этом нуждается

Киев, Вторник 26 января 2021 01:56
Шмыгаль: правительство готово оплачивать субсидии всем, кто в этом нуждается
Фото: Денис Шмыгаль (пресс-служба Кабмина)
Автор: Артур Родивилов

В случае возникновения необходимости выделить дополнительные средства на субсидии украинцам, правительство заблаговременно обратится в Верховную раду. На сегодня в бюджете выделено 36,6 млрд грн для выплат субсидий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его мнению, необходимость в дополнительных деньгах возникнет, если такие объемы субсидий, как были выплачены в январе, будут выплачиваться и в дальнейшем.

"Давайте проживем первое полугодие. По его итогам совместно рассчитаем, какую сумму надо будет добавлять", - подытожил премьер.

Кроме того, по его словам, штрафы за несвоевременно оплаченные газ и тепло в январе применяться не будут.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго объяснили цену на газ в 6,99 гривен за кубометр и заявили, что нужно платить субсидии.

Также мы писали о том, что недавно эксперт рассказала, как можно снизить цифру в платежке за отопление.

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