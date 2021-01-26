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Шмигаль: уряд готовий оплачувати субсидії всім, хто цього потребує

Київ, Вівторок 26 січня 2021 01:56
Шмигаль: уряд готовий оплачувати субсидії всім, хто цього потребує
Фото: Денис Шмигаль (прес-служба Кабміну)
Автор: Артур Родивилов

У разі виникнення необхідності виділити додаткові кошти на субсидії українцям, уряд завчасно звертатиметься у Верховну раду. На сьогодні в бюджеті виділено 36,6 млрд грн для виплат субсидій.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

На його думку, необхідність у додаткових грошах виникне, якщо такі обсяги субсидій, що були виплачені в січні, будуть виплачуватися і надалі.

"Проживімо перше півріччя. За його підсумками спільно розрахуємо, яку суму треба буде додавати", - підсумував прем'єр.

Крім того, за його словами, штрафи за несвоєчасно сплачені газ і тепло в січні застосовуватися не будуть.

Раніше повідомлялося, що у Міненерго пояснили ціну на газ в 6,99 гривні за кубометр і заявили, що потрібно платити субсидії.

Також ми писали про те, що нещодавно експерт розповіла, як можна знизити цифру в платіжці за опалення.

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