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Шмыгаль поручил КРАИЛ и Минюсту решить вопрос с запретом 1xBet в Украине

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение ряду министерств и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей решить вопрос с запретом деятельности российского букмекера 1xBet в Украине.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Кабинета министров в ответ на запрос.

Как известно, после того, как свыше 26 тысяч украинцев подписали петицию с требованием запретить деятельность 1xBet в Украине и аннулировать предоставленные российской букмекерской конторе лицензии на работу в Украине, президент Владимир Зеленский поручил Шмыгалю выполнить требование украинцев.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил проверить работу оператора азартных игр, работающего в Украине под брендом 1хbet. Также поручено рассмотреть вопрос запрета деятельности компании под российским брендом, что было возбуждено в электронной петиции к президенту Украины, которая набрала более 25 тысяч подписей", - сообщили в правительстве.

Соответствующие задачи Денис Шмыгаль поставил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В то же время на уточняющий вопрос, дал ли Денис Шмыгаль поручение комиссии по регулированию азартных игр и лотерей аннулировать выданные ранее лицензии 1xBet, чего требовали подписанты петиции к президенту, в пресс-службе премьера не ответили, сообщает Delo.

Как известно, 30 марта 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на работу в Украине российского букмекера 1xBet, который принадлежит трем гражданам страны-агрессора.

После поднятого в украинском обществе скандала Бюро экономической безопасности Украины открыло уголовное производство за уклонение от уплаты налогов и незаконную игорную деятельность на указанную фирму.

Тем временем общественная активистка Татьяна Локацкая обратилась в СБУ с требованием внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о наложении санкций на ООО "Твоя беттинговая компания" и всех других физических и юридических лиц, связанных с 1xBet.

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Министерство юстиции УкраиныДенис ШмыгальИгорный бизнес