БЭБ открыло производство на 1xBet в Украине: подозревают в уклонении от уплаты налогов

Бюро экономической безопасности Украины подозревает ООО "Твоя беттинговая компания", которое получило лицензии на работу российского букмекера 1xBet в Украине, в уклонении в уплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ на запрос в БЭБ.

Как известно, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны РФ против Украины, выдала две лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на букмекерскую деятельность и работу онлайн-казино в российской букмекерской конторе 1xBet, которая публично поддержала военную агрессию РФ против Украины.

В КРАИЛ в комментарии отмечали, что при выдаче лицензий не увидели связи с РФ у букмекера 1xBet, который принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину.

С целью проверки достоверности данных в документах, на основании которых выдавались лицензии ООО "Твоя беттинговая компания", детективы Бюро экономической безопасности направили в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей запрос о получении копии лицензионных дел ООО "Твоя беттинговая компания", но в КРАИЛ отказали детективам в предоставлении данных документов.

Из-за этого БЭБ обратилось в суд, который предоставил детективам временный доступ к документам: пока БЭБ изъяло копии лицензионных дел 1xBet для проведения анализа, который сейчас продолжается.

"В то же время, сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии, за прошлый период", - сообщили в отделе коммуникаций Бюро.

Таким образом, добавляют в БЭБ, в действиях ООО "Твоя беттинговая компания" предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Напомним, петиция на сайте президента с требованием запретить 1xBet в Украине набрала более 26 тысяч голосов.

В ответ на петицию, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить этот вопрос, подчеркнув, что при выдаче лицензий операторам азартных игр есть ограничения в отношении тех операторов, которые связаны со страной-агрессором.