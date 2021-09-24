Шмыгаль пообещал вернуть более чем 30 млрд гривен долгов городам по меморандуму, подписанному с Кличко

Денис Шмыгаль пообещал вернуть более 30 млрд грн теплокоммунэнерго, предусмотренные меморандумом с местными громадами, который от Ассоциации городов Украины подписал ее глава Виталий Кличко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время "Часа правительства" в парламенте.

"Правительство работает над вопросом компенсаций для теплокоммунэнерго разницы в тарифах за предыдущие периоды, а также вопросом реструктуризации задолженности, которая существует на этих предприятиях. Согласно закону №1639 созданы территориальные комиссии и определена методика определения разницы в тарифах, в частности на тепло и горячую воду. Это разница за долги теплокоммунэнерго, которые будут верифицированы, после чего ТКЭ смогут получить компенсацию более 30 млрд грн", - сообщил Денис Шмыгаль.

Также он отметил, что правительство продолжает искать пути решения проблем, которые сложились в жилищно-коммунальном секторе накануне отопительного сезона.

"Что касается других направлений - ведется сейчас работа профильным министерством для того, чтобы все люди отопительный сезон прошли спокойно и имели возможность получать газ по реальным ценам", - сказал Шмыгаль.