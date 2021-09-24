Шмигаль пообіцяв повернути більш ніж 30 млрд гривен боргів містам за меморандумом, який підписав з Кличком

Денис Шмигаль пообіцяв повернути більше 30 млрд грн теплокомуненерго, передбачені меморандумом з місцевими громадами, який від Асоціації міст України підписав її голова Віталій Кличко.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль під час "Години уряду" в парламенті.

"Уряд працює над питанням компенсацій для теплокомуненерго різниці в тарифах за попередні періоди, а також питанням реструктуризації заборгованості, яка існує на цих підприємствах. Відповідно до закону №1639 створено територіальні комісії та визначено методику визначення різниці в тарифах, зокрема на тепло та гарячу воду. Це різниця за борги теплокомуненерго, які будуть верифіковані, після чого ТКЕ зможуть отримати компенсацію понад 30 млрд грн", - повідомив Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що уряд продовжує шукати шляхи вирішення проблем, які склалися у житлово-комунальному секторі напередодні опалювального сезону.

"Стосовно інших напрямків - ведеться зараз робота профільним міністерством для того, щоб всі люди цей опалювальний сезон пройшли спокійно і мали змогу отримувати газ по реальних цінах", - сказав Шмигаль.