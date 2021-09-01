UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шмыгаль: подать заявление в ЗАГС теперь можно через "Дию"

Автор: РБК-Украина

В Украине упрощают процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать этом можно через портал государственных услуг "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн.

"Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - отметил он.

Напомним, украинцам уже несколько лет доступна услуга "брак за сутки", с помощью нее молодоженов могут расписать в течение суток после подачи заявления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальДия