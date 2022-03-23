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Шмыгаль поблагодарил энергетиков за работу в условиях войны

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил государственными наградами украинских энергетиков, которые героически работают на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram-канале.

"Посетил сегодня энергетиков, которые фактически работают на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что от первого дня войны, работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи горячих точек на Киевщине: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

Напомним, что с начала войны только в Киевской области энергетики ДТЭК смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7.

Всего по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов.

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Денис Шмыгаль