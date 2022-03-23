Шмигаль подякував енергетикам за роботу в умовах війни

"Відвідав сьогодні енергетиків, які фактично працюють на передовій. Відзначив їх державними нагородами. Поки ворог руйнує наші мирні міста, енергетики героїчно роблять усе, аби наша країна продовжувала жити", - написав Шмигаль.

Він додав, що від першого дня війни, працівники Київського регіонального центру обслуговування мережі ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок на Київщині: Василькова, Гостомеля та Нових Петрівців.

Нагадаємо, що з початку війни лише в Київській області енергетики ДТЕК змогли повернути світло близько 100 тис. сімей, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Понад 30 аварійних бригад компанії разом із військовими працюють над відновленням електроенергії в області у режимі 24/7.

Загалом по всій країні знеструмленими залишаються понад 1000 населених пунктів.