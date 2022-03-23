ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шмыгаль поблагодарил энергетиков за работу в условиях войны

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 17:52
Шмыгаль поблагодарил энергетиков за работу в условиях войны Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил государственными наградами украинских энергетиков, которые героически работают на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram-канале.

"Посетил сегодня энергетиков, которые фактически работают на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что от первого дня войны, работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи горячих точек на Киевщине: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

Напомним, что с начала войны только в Киевской области энергетики ДТЭК смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7.

Всего по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Шмыгаль
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий: Жители области не будут сотрудничать с оккупантами