Шмыгаль поблагодарил энергетиков за работу в условиях войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram -канале.

"Посетил сегодня энергетиков, которые фактически работают на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что от первого дня войны, работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи горячих точек на Киевщине: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

Напомним, что с начала войны только в Киевской области энергетики ДТЭК смогли вернуть свет около 100 тыс. семей, которые пострадали от обстрелов российских оккупантов. Более 30 аварийных бригад компании вместе с военными работают над восстановлением электроэнергии в области в режиме 24/7.

Всего по всей стране обесточенными остаются более 1000 населенных пунктов.