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Шмигаль подякував енергетикам за роботу в умовах війни

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Середа 23 березня 2022 17:52
Шмигаль подякував енергетикам за роботу в умовах війни Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив державними нагородами українських енергетиків, які героїчно працюють на передовій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля у Telegram-каналі.

"Відвідав сьогодні енергетиків, які фактично працюють на передовій. Відзначив їх державними нагородами. Поки ворог руйнує наші мирні міста, енергетики героїчно роблять усе, аби наша країна продовжувала жити", - написав Шмигаль.

Він додав, що від першого дня війни, працівники Київського регіонального центру обслуговування мережі ремонтували об'єкти системи передачі поблизу найгарячіших точок на Київщині: Василькова, Гостомеля та Нових Петрівців.

Нагадаємо, що з початку війни лише в Київській області енергетики ДТЕК змогли повернути світло близько 100 тис. сімей, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Понад 30 аварійних бригад компанії разом із військовими працюють над відновленням електроенергії в області у режимі 24/7.

Загалом по всій країні знеструмленими залишаються понад 1000 населених пунктів.

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Денис Шмигаль
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