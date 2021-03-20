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Шмигаль оцінив можливість силового повернення Донбасу

Новость на русском → Берлін, Субота 20 березня 2021 11:20
Шмигаль оцінив можливість силового повернення Донбасу Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна стоїть на позиції, що повернення Донбасу можливо винятково політико-дипломатичним шляхом. На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

За його словами, мова йде, передусім, про повернення українських громадян, які вимушено опинилися в окупації.

"На сьогодні Україна не бачить іншого шляху вирішення цього військового конфлікту, ніж дипломатичний шлях переговорів, зокрема у нормандському форматі. Президент Володимир Зеленський докладає для цього всіх зусиль", - зазначив він.

Також голова ОБСЄ Анн Лінде вважає, що Україні не слід повертати окупований Донбас силою за прикладом Нагірного Карабаху. При цьому Києву не варто забувати про свої непідконтрольні території.

Нагадаємо, минулого року тодішній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявляв, що українська армія має бути готова до силового звільнення Донбасу.

У той же час голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловив сумніви, що у України є план силового повернення Донбасу.

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