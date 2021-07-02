Шмыгаль об отопительном сезоне: вопрос на моем контроле, он начнется вовремя
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя. Он подчеркнул, что вопрос находится на его личном контроле.
Шмыгаль обратил внимание, что в этом году отопительный сезон в Украине был проведен без срывов и опозданий.
"Люди получали тепло и горячую воду, в том числе и в Новом Роздоле и в Новояворовске. Относительно подготовки этого отопительного сезона: она начата, введены соответствующие распоряжения правительства", - сказал глава правительства.
Глава Кабинета министров подчеркнул, что этот отопительный сезон будет начат вовремя.
"Подготовка к отопительному сезону находится на моем контроле лично и профильных министерств - Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Он будет начат вовремя, в установленные законом сроки и без срывов, я вас в этом уверяю", - заявил премьер.
Напомним, Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины к осенне-зимнему периоду 2021/22 года и его прохождению.
Как писало РБК-Украина, 9 июня Шмыгаль заявил, что правительство начало подготовку к следующему отопительному сезону. План будет предусматривать все детали и ответственность.