Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль объяснил запрет работы заведений после 23:00. Он подчеркнул, что не происходит уменьшение роста числа заболеваемости коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству.

"Сложные вопросы, связанные с адаптивным карантином. Поэтому по решению главного санэпидврача Украины, по решению комиссий ТЭБ и ЧС, были приняты решения о временном ограничении работы заведений питания, ночных клубов, 23:00", - подчеркнул премьер.

Глава Кабмина отметил, что массовые скопления людей повышают вероятность передачи коронавируса.

"Почему (запретили работу заведений, - ред.)? До сих пор абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат.

"К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент", - добавил глава правительства.

Напомним, в пятницу, 17 июля, в Киевской области ужесточают карантинные меры: заведения общественного питания и развлекательные заведения не смогут работать с 23:00 до 07:00.

Как писало РБК-Украина, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев и еще семь областей.

Кроме того, в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.