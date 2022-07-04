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Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла Россия инфраструктуре Украины

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Лугано, Понедельник 04 июля 2022 18:04
Шмыгаль назвал сумму ущерба, который нанесла Россия инфраструктуре Украины Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Сумма ущерба, который нанесла Россия инфраструктуре Украины в результате вторжения, составляет уже более 100 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, по состоянию на начало июля в Украине повреждено более 1200 образовательных учреждений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей.

Сейчас оценку инфраструктурных убытков проводят Офис президента, правительство и партнеры из Киевской школы экономики.

Премьер добавил, что в Украине создали электронную карту, где фиксируют все убытки, нанесенные войной. Туда также вносят данные от граждан о разрушенном жилье из приложения "Дія".

"Партнеры так же получат доступ и увидят карту разрушений. На основе этой карты они совместно с правительством, экспертами и местными властями будут готовить технические проекты восстановления, трансформации регионов", - объяснил Шмыгаль.

Напомним, что 4 и 5 июля в городе Лугано (Швейцария) проходит конференция по вопросам восстановления Украины, в ходе которой правительство представило план на 10 лет.

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