Шмигаль назвав суму збитків, яких завдала Росія інфраструктурі України

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, станом на початок липня в Україні пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, більше 200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій.

Наразі оцінку інфраструктурних збитків проводять Офіс президента, уряд та партнери з Київської школи економіки.

Прем'єр додав, що в Україні створили електронну карту, де фіксують всі збитки, завдані війною. Туди також вносять дані від громадян про зруйноване житло із застосунку "Дія".

"Партнери так само отримають доступ і побачать карту руйнувань. На основі цієї карти вони спільно з урядом, експертами та місцевою владою будуть готувати технічні проєкти відбудови, трансформації регіонів", - пояснив Шмигаль.