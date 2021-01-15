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Шмыгаль назвал справедливую цену за распределение газа

Автор: Александр Белоус

Справедливая цена за распределение природного газа в Украине составляет около 1,11 грн за кубометр. Это средняя цена на сегодня по Украине.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире канала "Украина 24".

Как отметил Шмігаль, цена за распределение газ может быть существенной цифрой в платежке.

"Цена формируется для разных регионов, для разных городов по-разному. К сожалению, есть довольно большой разрыв. Например, в Киеве цена за распределение составляет 0,4 гривны. А есть у нас отдельные области, где в отдельных городах цена составляет 2,96. То есть такой большой распределение", - сказал он.

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Премьер напомнил, что такое ценообразование урегулировано законом.

"Мы поработали с профильным комитетом Верховной рады, предложили законодательные изменения. Сейчас нарабатывается законопроект, который позволит значительно сократить разрыв", - сообщил он.

"Анализ показывает, что средневзвешенная цена на распределение газа в Украине составляет 1,11 гривен. Где-то в этих пределах она и должна была бы колебаться. Тогда людям будет понятно, что они платят справедливую цену", - добавил Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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