"Нафтогаз" готов обеспечить все население газом по 6,99 гривен за кубометр

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственная компания будет продавать газ по фиксированной цене

Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз Украины" обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой", стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Также ГК "Нафтогаз Украины", как поставщик "последней надежды" (ППН), готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене, говорится в сообщении.

"Мы готовы "принять на ПОН" всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытовой компании обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения. Во время карантина цена не будет превышать 6,99 гривен за кубометр.

Напомним, по данным Минэнерго, средневзвешенная цена газа для населения в январе 2021 года составила 9 618 грн за тысячу кубометров.