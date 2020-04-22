Шмыгаль назвал шесть сфер, которые страдают из-за карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что с точки зрения экономики карантин в Украине касается шести сфер. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Так, ключевой сферой глава правительства назвал общественный транспорт и пассажирские перевозки. Также на период карантина ограничены туризм,

общественное питание, сфера бытовых услуг и розничная торговля

непродовольственными товарами. Он отметил, что это вершина экономики - основа потребления.

"Соответственно, если нет потребления, то и остальная экономика постепенно

будет остывать, и в перспективе двух-трех месяцев тоже ощутит на себе негативное влияние", - сказал он, добавив, что больше всего из-за карантина пострадал малый и средний бизнес, который работает в этих шести областях.

Как писало РБК-Украина, на период карантина в движение общественного транспорта внесены существенные изменения. В частности, в Киеве наземным пассажирским транспортом можно пользоваться только при наличии пропуска. Кроме того, в столице, а также Харькове и Днепре закрыто метро. Междугородное пассажирское сообщение в Украине приостановлено.

Кроме того, согласно решению Кабмина в Украине закрыть заведения общественного питания, однако, они могут выполнять онлайн-заказы и осуществлять доставку еды. А вот рынки в Украине закрыты. Однако вопреки запрету рынки работают в Харькове и Одессе.