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Шмыгаль назвал причины всплеска коронавируса на западе Украины

Киев, Понедельник 17 августа 2020 14:19
Шмыгаль назвал причины всплеска коронавируса на западе Украины
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Шмыгаль заявил, что COVID-19 распространяется из-за свадеб и церквей

Основными причинами всплеска коронавируса на западе Украины стало проведение свадеб и религиозных обрядов с большим числом участников. Правительство готовится к проверкам больниц на предмет готовности ко второй волне COVID-19.

Об этом в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

По его словам, в связи с ростом заболеваемости полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают контроль за соблюдением карантина. На сегодня выявлено 114 тысяч нарушений при использовании приложения "Дій вдома".

"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в конце июля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что рост заболеваемости COVID-19 в Украине связан с нарушением карантина на богослужениях.

Позже он уточнил, что церкви не будут закрывать из-за этого.

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