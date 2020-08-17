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Шмигаль назвав причини сплеску коронавірусу на заході України

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 14:19
Шмигаль назвав причини сплеску коронавірусу на заході України
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шмигаль заявив, що COVID-19 поширюється через весілля та церкви

Основними причинами сплеску коронавірусу на заході України стало проведення весіль і релігійних обрядів з великим числом учасників. Уряд готується до перевірок лікарень на предмет готовності до другої хвилі COVID-19.

Про це в ході наради у президента України Володимира Зеленського заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає сайт президента.

За його словами, у зв'язку із зростанням захворюваності поліція і Державна служба України з надзвичайних ситуацій підсилює контроль за дотриманням карантину. На сьогодні виявлено 114 тисяч порушень при використанні програми "Дій вдома".

"Має бути комплексний підхід. Люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, але і по всьому світу. Про це свідчить міжнародний досвід. Протистояння COVID-19 - це співпраця держави і людей, і ми, звичайно, очікуємо розуміння. Як держава ми маємо зробити все від нас залежне, щоб стримати коронавірус", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в кінці липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що зростання захворюваності COVID-19 в Україні пов'язане з порушенням карантину на богослужіннях.

Пізніше він уточнив, що церкві не будуть закривати через це.

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