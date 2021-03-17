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Шмыгаль назвал причины роста цен на продукты

Автор: Александр Белоус

Цены на продукты питания в Украине растут под влиянием сезонного фактора. Относительно других товаров правительство планирует договариваться с ритейлерами.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube

"Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров есть действительно обоснованный рост из-за сокращения предложения и сезонного фактора", - сказал он.

По его словам, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей относительно цен, прежде всего на продукты питания.

Переговоры касаются нескольких групп товаров. "Сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости", - добавил Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в феврале 2021 года по сравнению с январем выросли на 1,0%. В годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует ускорение инфляции в 2021 году до 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия и подорожание энергоносителей (в качестве автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).

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Новости Украины ценыинфляцияцены на продукты
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