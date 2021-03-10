Шмигаль назвав причини зростання цін на продукти та пальне
Зростання цін на продукти та на пальне на початку 2021 року відбувається з об'єктивних причин. Але є і монопольні змови.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося на каналі в Youtube.
Як зазначив Шмигаль, уряд у щоденному режимі аналізує дані про ціни на соціальні товари та ціни на продукти, які зростають найбільше.
"Вже зараз можу сказати: зростання відбувається і через об’єктивні фактори, але також ми фіксуємо спроби монопольних змов та маніпуляцій. Наразі ми в діалозі з ключовими групами виробників та торгівельних мереж, говоримо про збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни", - сказав він.
За його словами, те саме стосується і цін на бензин.
"Звичайно, є об’єктивний фактор, адже ціни на нафту зараз практично на дворічному максимумі. Водночас ми так само говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу щодо ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. І я впевнений, що найближчим часом ми побачимо результат їх роботи", - додав він.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.
Нагадаємо, в Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп у галузях з метою боротьби з нелегальним обігом палива. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.