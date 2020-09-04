В Минэкономики спрогнозировали курс доллара

Фото: доллары (РБК-Украина)

До конца 2020 года доллар в Украине будет стоить около 28 гривен. Такой же курс американской валюты предполагается и в 2021 году

Об этом в программе "Право на власть" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривны, кажется, на этот год и на следующий год также, по памяти, цифры такие же", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины не ожидает существенных колебаний курса доллара к гривне до конца года, а в случае нестабильности будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Как свидетельствуют прогнозы финансовых аналитиков, опрошенных РБК-Украина, в данный момент поводов для внезапной девальвации осенью 2020 года нет. Гривна может резко упасть в случае политического кризиса или очередного локдауна через коронавирус.

В течение осени 2020 года аналитики прогнозируют постепенную девальвацию гривны к доллару. Курс ожидается в пределах от 27 до 30 гривен/доллар.