Шмыгаль назвал две цели использования помощи МВФ на 2,7 млрд долларов

Помощь Международного валютного фонда Украине на 2,7 млрд долларов пойдет на социальные и инвестиционные цели. МВФ не ставит требований по использованию этих средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заву премьер-министра Дениса Шмыгаля на пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube.

"Использование их, безусловно, должно идти на социальные цели, а также на инвестиционные цели. Там можно использовать и туда, и туда. Соответственно Министерство финансов будет принимать решения", - сказал он.

В то же время премьер отметил, что сейчас четкого плана использования этих средств украинское правительство не имеет. "По мере необходимости будем пользоваться", - сообщил он.

Шмыгаль напомнил, что 2,7 млрд долларов от МВФ - это не транш кредита. "Это было безусловное распределение между странами-членами МВФ. Украина получила одну из крупных сумм-2,7 млрд долларов. Это прямые средства фактически в государственный резерв. Мы можем использовать их на разные цели. Нет фактически ограничений", - сказал он и добавил за использование придется заплатить 0,05%.