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Шмыгаль: мобильность украинцев упала до уровня весеннего карантина

Автор: РБК-Украина

После введения карантина выходного дня мобильность украинцев упала до уровня полного карантина, который был этой весной. Предполагается, что это позволит разорвать цепь заболеваемости.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, власти готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники. На сегодня в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин выходного дня.

"Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве Украины пока не идет речи о введении более жесткого карантина.

В то же время в Кабинете министров прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря.

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Новости Украины карантинCOVID-19Денис Шмыгаль