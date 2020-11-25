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Шмигаль: мобільність українців впала до рівня весняного карантину

Автор: РБК-Україна

Після введення карантину вихідного дня мобільність українців впала до рівня повного карантину, який був цієї весни. Передбачається, що це дозволить розірвати ланцюг захворюваності.

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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, влада готується до всіх можливих сценаріїв, в тому числі і до можливого запровадження карантину на зимові свята. На сьогодні в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин вихідного дня.

"Остаточну ефективність і результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді України поки не йдеться про введення більш жорсткого карантину.

У той же час в Кабінеті міністрів прогнозують вихід на плато щодо захворюваності COVID-19 на початку грудня.

Прогноз погоди
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Новини України карантинCOVID-19Денис Шмигаль