Шмигаль: мобільність українців впала до рівня весняного карантину

Після введення карантину вихідного дня мобільність українців впала до рівня повного карантину, який був цієї весни. Передбачається, що це дозволить розірвати ланцюг захворюваності.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, влада готується до всіх можливих сценаріїв, в тому числі і до можливого запровадження карантину на зимові свята. На сьогодні в Україні діють обмеження помаранчевої зони та карантин вихідного дня.

"Остаточну ефективність і результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні. Менша мобільність людей означає зменшення ймовірності зараження, а відповідно розривається ланцюг захворюваності", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в уряді України поки не йдеться про введення більш жорсткого карантину.

У той же час в Кабінеті міністрів прогнозують вихід на плато щодо захворюваності COVID-19 на початку грудня.