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Шмыгаль: мобильность украинцев упала до уровня весеннего карантина

Киев, Среда 25 ноября 2020 13:56
Шмыгаль: мобильность украинцев упала до уровня весеннего карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После введения карантина выходного дня мобильность украинцев упала до уровня полного карантина, который был этой весной. Предполагается, что это позволит разорвать цепь заболеваемости.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, власти готовятся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники. На сегодня в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и карантин выходного дня.

"Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи, такая мобильность снизилась до самого низкого уровня с момента полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости", - заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве Украины пока не идет речи о введении более жесткого карантина.

В то же время в Кабинете министров прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря.

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Новости Украины Политика карантинCOVID-19Денис Шмыгаль

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