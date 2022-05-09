Шмыгаль: мировой продуктовый кризис - это еще одна стратегическая цель России

Блокируя украинские порты, Россия хочет создать мировой продуктовый кризис. В настоящее время Украина не может вывезти около 90 млн тонн аграрной продукции.

"Во всем мире есть эта проблема. Украина оказалась чрезвычайно мощным производителем и поставщиком пищи для мира. Теперь мир готовится к мощному продуктовому кризису, вызванному не санкциями против России, а собственно ее действиями по блокированию наших морских портов. Мы не можем вывезти близко 90 млн тонн аграрной продукции, которую мы произвели", - рассказал он.

По словам Шмыгаля, это впервые за последние сто лет, когда одно государство блокирует порты другого, чтобы создать продовольственный кризис в мире.

"Это стратегическая цель России, несмотря на полномасштабную агрессию, они также формируют мировой продуктовый кризис", - добавил глава правительства.