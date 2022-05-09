Шмигаль: світова продуктова криза - це ще одна стратегічна ціль Росії

Блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"У всьому світі є ця проблема. Україна виявилася надзвичайно потужним виробником і постачальником їжі для світу. Тепер світ готується до потужної продуктової кризи, спричиненої не санкціями проти Росії, а, власне, її діями по блокуванню наших морських портів. Ми не можемо вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції, яку ми виробили", - розповів він.

За словами Шмигаля, це вперше за останні сто років, коли одна держава блокує порти іншої, щоб створити продуктову кризу у світі.

"Це стратегічна ціль Росії, попри повномасштабну агресію, вони також формують світову продуктову кризу", - додав голова уряду.