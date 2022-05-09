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Шмигаль: світова продуктова криза - це ще одна стратегічна ціль Росії

Фото: Денис Шмигаль (прес-служба прем'єр-міністра)
Автор: Наталія Гурковська

Блокуючи українські порти, Росія хоче створити світову продуктову кризу. Наразі Україна не може вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"У всьому світі є ця проблема. Україна виявилася надзвичайно потужним виробником і постачальником їжі для світу. Тепер світ готується до потужної продуктової кризи, спричиненої не санкціями проти Росії, а, власне, її діями по блокуванню наших морських портів. Ми не можемо вивезти близько 90 млн тонн аграрної продукції, яку ми виробили", - розповів він.

За словами Шмигаля, це вперше за останні сто років, коли одна держава блокує порти іншої, щоб створити продуктову кризу у світі.

"Це стратегічна ціль Росії, попри повномасштабну агресію, вони також формують світову продуктову кризу", - додав голова уряду.

Нагадаємо, Україна - №1 експортер соняшникової олії, експорт складає 47% всієї соняшникової олії, виробленої в країні. Наразі українські порти заблоковані РФ і десятки мільйонів тонн продукції, зокрема олії, не можуть бути доставлені тим країнам, які їх очікують.

Детальніше про фінансові потреби воюючої країни, перемовини з партнерами, прогнози щодо інфляції, відбудову постраждалих міст, виїзд чоловіків за кордон, а також про те, коли на АЗС зникне дефіцит пального - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Денис Шмигаль