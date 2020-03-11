Шмыгаль: министры отказались от премий до конца года

Министры правительства Дениса Шмыгаля отказались от премий до конца 2020 года. Об этом на брифинге объявил сам премьер-министр, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшнем заседании был принят ряд вопросов.

"Вопрос ключевой, решение которого ожидалось, политическое решение, но очень важное - министры отказались от своих премий до конца года и приняли решение, что вопрос премий министрам на политических должностях будет рассматриваться по итогам года… Остаются заработные платы, максимальный размер которых не может превышать пять средних по Украине. Остаются надбавки определенные законом, надбавка за интенсивность не может превышать 30%", - заявил Шмыгаль.

Напомним, на фоне скандала с министерскими премиями в феврале впервые были обнародованы зарплаты членов правительства. В январе 2020 года больше всего в правительстве предыдущего премьера Алексея Гончарука получали замминистра иностранных дел Сергей Кислица (130 тыс. гривен), замминистра социальной политики Наталья Ненюнченко (103 тыс. гривен) и замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан (101 тыс. гривен).