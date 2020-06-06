Шмыгаль: количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду

В Украине количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду. За минувшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что за неделю было зарегистрировано почти тысяча новых предприятий.

Премьер напомнил, что Кабинет министров обновил программу кредитования "5-7-9%", сняв административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%.

Он также добавил, что правительство подало в Верховную раду законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

Всего на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд гривен.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП.

Кроме того, в Украине продлили действие налоговых льгот на период карантина для предпринимателей.