Шмыгаль о карантине: делать локдаун в июне может быть уже нецелесообразно

Карантин будет продлен, но с постепенным переходом к адаптивной модели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что смягчая карантинные меры против эпидемии и передавая все больше полномочий на места органам местного самоуправления, можно локализовать болезнь.

"Соответственно, делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В данный момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - заявил Шмыгаль.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что у Минздрава есть контрольные даты по смягчению карантина: это 22 мая, соответственно затем 1 июня, 11-ое и так далее. На заседании правительства будет принято постановление относительно алгоритма Минздрава о снятии карантина. Также открытие детских садов планируют представить на этой неделе.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки коронавирусом заразились 402 человек, а общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. Таким образом количество зараженных растет после двухдневного спада.