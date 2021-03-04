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Шмыгаль исключил возможность введения местного времени в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на всей территории Украины должно действовать киевское время. Введение местного времени в отдельных общинах не планируется.

Об этом Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Премьер отметил, что местные общины получат рекомендации по графикам работы и могут регулировать на местах то, когда будет начинаться рабочий день. Это поможет избежать разницы в световом дне в регионах.

"На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что введение единого времени позволит снять стресс с людей.

"Ни экономии, ни потерь, но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть", - заявил Шмыгаль.

Напомним, вчера Верховная рада приняла за основу законопроект, которым отменяется перевод часов с зимнего на летнее время.

Соответствующий законопроект был внесен в Раду в октябре 2020 года. Заместитель главы парламента Руслан Стефанчук обращал внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.

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Новости Украины времяДенис Шмыгальперевод часов
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