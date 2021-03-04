Шмыгаль исключил возможность введения местного времени в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на всей территории Украины должно действовать киевское время. Введение местного времени в отдельных общинах не планируется.
Премьер отметил, что местные общины получат рекомендации по графикам работы и могут регулировать на местах то, когда будет начинаться рабочий день. Это поможет избежать разницы в световом дне в регионах.
"На территории всей Украины должно быть киевское время. Никакого местного времени не предвидится", - пояснил Шмыгаль.
Он добавил, что введение единого времени позволит снять стресс с людей.
"Ни экономии, ни потерь, но стресс для людей будет снят. Надеюсь, что с этой весны будет снято и время останется таким, каким сейчас есть", - заявил Шмыгаль.
Напомним, вчера Верховная рада приняла за основу законопроект, которым отменяется перевод часов с зимнего на летнее время.
Соответствующий законопроект был внесен в Раду в октябре 2020 года. Заместитель главы парламента Руслан Стефанчук обращал внимание на доказанность негативного влияния ежегодного перехода на летнее время и возвращение на поясное на здоровье людей.