RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль виключив можливість введення місцевого часу в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Введення місцевого часу в окремих громадах не планується.

Про це Шмигаль заявив під час прес-конференції в Києві.

Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.

"На всій території України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що введення єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.

"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект, яким скасовується переведення годинників з зимового на літній час.

Відповідний законопроект був внесений у Раду в жовтні 2020 року. Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров'я людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України времяДенис Шмигальперевод часов
Читайте також
Прем'єр пояснив, яким може бути паспорт вакцинації
Шмигаль заявив про третю хвилю пандемії COVID і допустив новий локдаун
Прогноз погоди