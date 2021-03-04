Шмигаль виключив можливість введення місцевого часу в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на всій території України має діяти київський час. Введення місцевого часу в окремих громадах не планується.
Прем'єр зазначив, що місцеві громади отримають рекомендації за графіками роботи і можуть регулювати на місцях те, коли буде починатися робочий день. Це допоможе уникнути різниці в світловому дні в регіонах.
"На всій території України має бути київський час. Ніякого місцевого часу не передбачається", - пояснив Шмигаль.
Він додав, що введення єдиного часу дозволить зняти стрес з людей.
"Ні економії, ні втрат, але стрес для людей буде знято. Сподіваюся, що з цієї весни буде знято і час залишиться таким, яким зараз є", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, вчора Верховна рада прийняла за основу законопроект, яким скасовується переведення годинників з зимового на літній час.
Відповідний законопроект був внесений у Раду в жовтні 2020 року. Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук звертав увагу на доведеність негативного впливу щорічного переходу на літній час і повернення на поясний на здоров'я людей.