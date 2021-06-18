Шмыгаль: индикативная цена за кубометр газа - более 11 гривен, она может уменьшиться

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на мировом и на украинском рынке газа наблюдаются значительные колебания цен. На сегодня индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 гривен.
"На сегодняшний день индикативная цена на метр кубический газа составляет более 11 грн. Как отметил Денис Шмыгаль, не исключено, что в дальнейшем эта цена может снизиться, и в таком случае украинцы смогут получить газ по более низкому месячному тарифу", - указано в сообщении.
Шмыгаль также отметил, что на сегодня все частные потребители газа у НАК "Нафтогаз" пользуются летним продуктом.
"На сегодня у "Нафтогаза" более 1 млн частных потребителей, которые получают газ по цене годового продукта. Она равна 7,96 грн за кубометр. Параллельно есть биржевые торги. Ежемесячно устанавливается индикативная месячная цена", - сказал глава Кабинета министров.
По его словам, месячным продуктом "Нафтогаза" ни один украинец не пользуется.
"В течение года, начиная с 1 июня, все частные потребители "Нафтогаза", в том числе и те, которые присоединяются сейчас, получают газ по цене 7,96 грн за кубометр", - сказал премьер.
Напомним, ранее компания "Нафтогаз Украины" обнародовала месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года на уровне 11,94 грн/куб. м. Это на 50% выше, чем тариф "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м), который действует в течение года (с 1 мая).
Как писало РБК-Украина, поставщики обязаны предлагать годовой тариф с 1 мая 2021 года.