"На сьогодні індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 грн. Як зауважив Денис Шмигаль, не виключено, що надалі ця ціна може знизитися, і в такому випадку українці зможуть отримати газ за нижчим місячним тарифом", - вказано у повідомленні.

Шмигаль також зазначив, що на сьогодні всі приватні споживачі газу в НАК "Нафтогаз" користуються річним продуктом.

"На сьогодні у "Нафтогазу" понад 1 млн приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Вона дорівнює 7,96 грн за кубометр. Паралельно є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна", - сказав глава Кабінету міністрів.

За його словами, місячним продуктом "Нафтогазу" жоден українець не користується.

"Протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі "Нафтогазу", зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр", - сказав прем'єр.