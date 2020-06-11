Шмыгаль об экономике Украины: коллапса нет

Украинская экономика находится в кризисной ситуации. При этом коллапса в связи с этим в стране нет.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, правительство не видит критических угроз для экономики Украины в ближайшие несколько месяцев.

"Мы довольно уверенно, не говорю оптимистично, но мы уверенно смотрим в реализацию мероприятий экономических и бюджетных в этом году. Мы не видим критических угроз, которые были бы в августе, сентябре или в октябре. Экономика стабильна. Ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нету. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно. Поэтому мы не видим сегодня коллапса, или конца света, или конца экономики", - заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что рост экономики ожидается с третьего квартала.

"Мы имеем макропрогнозы развития экономики Украины. Так же имеем прогноз от МВФ, мы с третьего квартала ожидаем рост экономики. То есть естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса", - сказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабмин прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году на уровне 4,8%.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения экономики Украины на 0,5% - до 8,2%.