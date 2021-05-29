Шмыгаль: экономика Украины начала восстанавливаться после коронакризиса

Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. За первые четыре месяца этого года заметный рост показала промышленность и розничная торговля.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, уже за первые четыре месяца 2021 года фиксируются положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса.
В частности, рост промышленности в апреле ускорился до 13% (против апреля 2020 года). А за четыре месяца этого года промышленность выросла на 1,5%. Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца выросло на 6,5%.
Кроме того, розничная торговля выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. А средняя зарплата за апрель 2021 была на 30% выше той, которая была за апрель прошлого года.
Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года вырос на почти 20%. Основные рынки - Китай (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, страны Африки и Южной Америки.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские предприятия вернулись к прибыльности. Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за I квартал 2021 года составил 166,0 млрд гривен. В прошлом году был зафиксирован отрицательный финансовый результат -4,9 млрд грн.
Также сообщалось, что промышленное производство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года.