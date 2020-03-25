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Шмигаль допустив, що карантин в Україні можуть закінчити раніше

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 13:42
Шмигаль допустив, що карантин в Україні можуть закінчити раніше
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Якщо ситуація з коронавірусом в Україні покращиться, то Кабмін прийме відповідні рішення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, якщо ситуацію з коронавірусом подолають в Україні скоріше 30 днів, то уряд буде окремо приймати рішення щодо карантину. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що у такому випадку Кабмін буде окремо приймати рішення.

"Якщо ми справимся і поборимо цю ситуацію скоріше, тоді будемо окремо приймати рішення на засіданні Кабінету міністрів", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Також він зазначав, що наполягатиме на введення повного карантину в Україні.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я підтвердило четверту смерть від коронавірусу в Україні: в Тернопільській області помер 68-річний пацієнт з лабораторно підтвердженим тестом на COVID-19.

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Новини України карантинДенис ШмигальКоронавірус
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