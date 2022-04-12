Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины

Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в швейцарском городе Лугано 4-5 июля. Договоренность была достигнута во время разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Twitter.
"Обсудили последствия российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине. Поблагодарил Швейцарию за постоянную поддержку. Договорились возобновить работу над #URC2022 и провести в июле Конференцию по восстановлению", - написал он.
В то же время Кассис сообщил, что конференция пройдет в Лугано 4-5 июля. На ней будут обсуждаться гуманитарные и экономические вопросы.
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