Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины

Конференция по вопросам восстановления Украины пройдет в швейцарском городе Лугано 4-5 июля. Договоренность была достигнута во время разговора премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Twitter .

"Обсудили последствия российской агрессии и экономическую ситуацию в Украине. Поблагодарил Швейцарию за постоянную поддержку. Договорились возобновить работу над #URC2022 и провести в июле Конференцию по восстановлению", - написал он.

В то же время Кассис сообщил, что конференция пройдет в Лугано 4-5 июля. На ней будут обсуждаться гуманитарные и экономические вопросы.