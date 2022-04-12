Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України

Конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня. Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля в Twitter .

"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над #URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.

Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.