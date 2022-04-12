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Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конференція з питань відновлення України пройде в швейцарському місті Лугано 4-5 липня. Домовленість була досягнута під час розмови прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля в Twitter.

"Обговорили наслідки російської агресії та економічну ситуацію в Україні. Подякував Швейцарії за постійну підтримку. Домовилися відновити роботу над #URC2022 і провести в липні конференцію з відновлення", - написав він.

Водночас Кассіс повідомив, що конференція пройде в Лугано 4-5 липня. На ній будуть обговорюватися гуманітарні та економічні питання.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Швейцарія