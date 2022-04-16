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Шмыгаль с делегацией посетит Вашингтон на следующей неделе, - Reuters

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с делегацией собирается посетить Вашингтон. Визит запланирован на следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и председатель Нацбанка Кирилл Шевченко проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран "Большой семерки" и других, а также примут участие в круглом столе по Украине, который будет организован Всемирным банком в четверг.

"Мероприятие в четверг станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться с множеством финансовых чиновников из стран с развитой экономикой после вторжения России в Украину 24 февраля", - говорится в сообщении.

Ожидается, что на следующей неделе на встречах высокопоставленных экономических чиновников Всемирного банка и стран-членов МВФ, а также G7 и G20, МВФ готов понизить свой прогноз глобального роста из-за войны в Украине.

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