Шмигаль з делегацією відвідає Вашингтон наступного тижня, - Reuters

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн "Великої сімки" та інших, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, який буде організований Світовим банком у четвер.

"Захід у четвер стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з безліччю фінансових чиновників з країн з розвиненою економікою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що наступного тижня на зустрічах високопоставлених економічних чиновників Світового банку і країн-членів МВФ, а також G7 і G20, МВФ готовий знизити свій прогноз глобального зростання через війну в Україні.