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Шмигаль з делегацією відвідає Вашингтон наступного тижня, - Reuters

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з делегацією збирається відвідати Вашингтон. Візит запланований наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Візит відбудеться під час весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко проведуть двосторонні зустрічі з фінансовими чиновниками з країн "Великої сімки" та інших, а також візьмуть участь у круглому столі щодо України, який буде організований Світовим банком у четвер.

"Захід у четвер стане першою можливістю для ключових українських чиновників особисто зустрітися з безліччю фінансових чиновників з країн з розвиненою економікою після вторгнення Росії в Україну 24 лютого", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що наступного тижня на зустрічах високопоставлених економічних чиновників Світового банку і країн-членів МВФ, а також G7 і G20, МВФ готовий знизити свій прогноз глобального зростання через війну в Україні.

Війна Росії проти України триває п'ятдесят другой день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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