Шмыгаль дал месяц на аудит ГФС из-за запуска Бюро экономической безопасности

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил за месяц провести аудит Государственной фискальной службы. Это необходимо для запуска Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина .

По его словам, Бюро экономической безопасности должно обеспечить новое качество расследования экономических преступлений, опираясь на качество на аналитическую работу и анализ баз данных.

"Конкурс на директора БЭБ уже начался, а работа ведомства стартует этой осенью. Оно заменит Государственную фискальную службу, которая будет ликвидирована. Чтобы весь процесс прошел планомерно и согласованно, до 25 августа должен быть проведен аудит материально-технических ресурсов ГФС", - отметил Шмыгаль.