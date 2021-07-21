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Шмыгаль дал месяц на аудит ГФС из-за запуска Бюро экономической безопасности

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил за месяц провести аудит Государственной фискальной службы. Это необходимо для запуска Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

По его словам, Бюро экономической безопасности должно обеспечить новое качество расследования экономических преступлений, опираясь на качество на аналитическую работу и анализ баз данных.

"Конкурс на директора БЭБ уже начался, а работа ведомства стартует этой осенью. Оно заменит Государственную фискальную службу, которая будет ликвидирована. Чтобы весь процесс прошел планомерно и согласованно, до 25 августа должен быть проведен аудит материально-технических ресурсов ГФС", - отметил Шмыгаль.

Напомним, в мае РБК-Украина писало, что Кабмин создал Бюро экономической безопасности, а также чем займется новое ведомство.

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ГФСаудитДенис Шмыгаль